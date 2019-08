Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Heersum - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - In einem bislang unbekannten Tatzeitraum ist es im Einmündungsbereich der Straße ,,In den Gänseköpfen'' Ecke Listringer Straße in 31188 Holle OT Heersum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt hierbei vermutlich die Listringer Straße und biegt in Richtung des Neubaugebietes in die Straße ,,In den Gänseköpfen'' ab. Bei diesem Abbiegevorgang beschädigt er ein am Fahrbahnrand stehendes Straßenverkehrsschild nicht unerheblich. Aufgrund der Unfallspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw, bzw. Sattelzugmaschine mitsamt Auflieger handeln könnte. Der Schaden wird auf ca. 100EUR geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

