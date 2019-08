Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf/Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

ELZE (knu)Am 15.08.2019 gegen 07:15 Uhr parkte eine 32-jährige Einwohnerin aus Elze ihren Pkw Hyundai, Farbe: hellblau, in einer Parkbucht, erste Parkreihe zur Johanniter Straße, auf dem Parkplatz des Krankenhaues in Gronau/Leine. Als sie gegen 14:15 Uhr den Pkw wieder nutzen wollte, stellte sie an der hinteren linken Tür bis zur hinteren linken Schürze Kratzspuren und Eindellungen am Fahrzeug fest. In dem o.a. Zeitraum stieß ein bisher unbenannter Pkw beim Ausparken/oder Einparken gegen den abgestellten Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrzeugführer/in unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher oder den verursachenden Pkw gegeben können, möchten sich bitte mit der Polizei in Elze (05068/93030) oder der Polizei Gronau (05182/909220) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell