Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Schwerer Verkehrsunfall bei Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich auf der L 528 an der Einmündung zur Hochdorfer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Der 44-jährige Fahrer eines Pkw wollte an der Einmündung nach links in Richtung Böhl abbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer zu Boden, zog sich dabei Schürfwunden, einen Bruch des rechten Unterarms und innere Verletzungen zu. Der Rettungshubschrauber hat ihn in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer klagte über Schmerzen in Armen und Beinen. Er und die vier weiteren Insassen seines Pkw sind vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden. An Pkw und Motorrad entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell