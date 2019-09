Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ von der Straße abgekommen ++ frontal gegen Baum ++ Beifahrerin verstirbt in Fahrzeugwrack ++

Lüneburg (ots)

Uelzen/Stöcken - von der Straße abgekommen - frontal gegen Baum - Beifahrerin verstirbt in Fahrzeugwrack

Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall kam es in den Morgenstunden des 09.09.19 auf der Bundesstraße 191 zwischen Stöcken und Süttorf. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein 81 Jahre alter Fahrer eines Pkw Toyota aus Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) gegen 10:15 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Der Mann sowie seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst bargen die beiden Personen aus dem Fahrzeugwrack. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Bundesstraße 191 wurde aufgrund der Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme bis in die Mittagsstunden teilweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell