Lüneburg - Körperverletzung in einem Tanzlokal in der Goseburg

Ein stark alkoholisierter 44-jähriger Mann aus Lüneburg geriet am frühen Samstagmorgen gegen 03:00 Uhr mit einem 51-jährigen Mann aus dem Ostkreis in dem Tanzlokal in Streit. Gemeinsam begab man sich aus dem Lokal. Vor der Tür schlägt der 44-jährige dem 51-jährigen mit der Faust in das Gesicht, woraufhin das Opfer zu Boden sackt. Möglichweise soll der Schläger von dem Opfer in dem Tanzlokal beleidigt worden sein.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215 zu melden.

Lüneburg - Diverse Sachbeschädigungen im Stadtgebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Scheibe der Hermann-Löns-Schule in der Straße Vor dem Neuen Tore mit einem abgebrochenen Bushaltestellenschild eingeschlagen. Im Ochtmisser Kirchsteig soll eine vermutlich alkoholisierte Gruppe Jugendlicher am frühen Samstagmorgen zwischen 01:00 und 03:00 Uhr einen Metallzaun auf ca. 10 Meter Länge aus dem Mauerwerk gebogen haben. Dabei wurde auch das Mauerwerk nicht unerheblich beschädigt.

In allen Fällen von Sachbeschädigungen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise unter Tel 04131-8306-2215.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung auf dem Oktoberfest

Am Samstag gegen 16:30 Uhr kam es auf dem Oktoberfest an einem Bierstand zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. In der Folge zog ein 23-jähriger Mann aus Lüneburg ein Pfefferspray aus der Jackentasche und sprühte einem 25-jährigen Mann in das Gesicht. Dabei wurde auch noch ein 15-jähriger Jugendlicher als Unbeteiligter verletzt. Der Beschuldigte entfernte sich fußläufig und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Lüneburg - Gefährliche Körperverletzung in der Goseburg

Auf dem Parkplatz einer Diskothek gerieten am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr drei Personen aneinander. Zunächst schlug eine junge Frau mehrfach einer 25-jährigen Frau in das Gesicht. Diese ging dadurch zu Boden. Am Boden liegend wurde sie mehrfach mit dem beschuhten Fuß in Rtg. Kopf getreten. Die Tritte wurden von einem 30-jährigen Mann aus dem Westkreis Lüneburg ausgeführt. Das Opfer erlitt augenscheinlich nur leichtere Verletzungen. Die beiden Täter verließen daraufhin mit einem PKW den Tatort. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt auf der Ostumgehung

Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntag gegen 02:00 Uhr einen Radfahrer auf der Ostumgehung in falscher Fahrtrichtung. Eine eingesetzte Streifenbesatzung konnte den 21-jährigen Mann aus Melbeck schließlich auf einem Fahrrad fahrend von der AS Häcklingen in Rtg. AS Deutsch-Evern entgegen der Fahrtrichtung antreffen. Er war mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Körperverletzung in einer Diskothek in der Scharnhorststraße

Am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es in einer Diskothek zu einer Körperverletzung. Ein noch unbekannter Täter hatte einem 23-jährigen Mann aus dem Ostkreis mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Dieser erlitt dabei Gesichtsverletzungen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter bitte unter Tel. 04131-8306-2215 an die Polizei Lüneburg.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfall mit vier Beteiligten Pkw

Ereignisdatum: Fr., 06.09.2019 13:15 Ereignisort: 29476 Gusborn, Bundesstraße 191, Einmündung B191/ K15 Kurzsachverhalt: Insgesamt vier Pkw befuhren hintereinander die B191 von Dömitz in Richtung Dannenberg. Der erste Pkw wollte nach links auf die K15 in Richtung Quickborn abbiegen und musste warten. Der dahinter folgende erkannte die Situation und hielt an. Der dritte Pkw sah den zweiten stehenden Pkw zu spät, fuhr auf diesen auf und schob ihn leicht gegen den ersten Pkw. Der nachfolgende vierte Pkw-Führer erkannte dieses nicht und fuhr auf das dritte Kfz auf. Schadenshöhe insgesamt: ca. 22.000 EUR

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Ereignisdatum: Fr., 06.09.2019 13:49 Ereignisort: 29439 Lüchow, Bundesstraße 248, Höhe Plate Kurzsachverhalt: Ein 54-jähriger Audi-Fahrer wollte auf der B 248 in Höhe Plate nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen, wo er zunächst auf Grund des Gegenverkehres anhalten musste. Dieses übersah die nachfolgende 75-jährige mit ihrem Pkw Daimler und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit dem entgegenkommenden Pkw Audi zusammenstieß. Der 54-jährige und die Unfallverursacherin verletzten sich dadurch jeweils leicht. Schadenshöhe: ca. 24.000 EUR

Verkehrsunfallflucht in Lüchow

Ereignisdatum: Fr., 06.09.2019 11:30 - Fr., 06.09.2019 18:30 Ereignisort: 29439 Lüchow, Bergstraße Kurzsachverhalt: Ein unbekannter Fahrzeugführer beabsichtigte von der Bergstraße in die Tarmitzer Straße einzubiegen. Dabei fuhr dieser zu weit nach rechts und kollidierte mit zwei, auf dem Gehweg befestigten, Metallpfosten. Diese wurden durch den Zusammenstoß umgeknickt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Schadenshöhe: 100 EUR Hinweise bitte an das PK Lüchow!

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ereignisdatum: Sa., 07.09.2019 10:15 Ereignisort: 29439 Lüchow, Grabow, Am Rott, Bundesstraße 248 Kurzsachverhalt: Ein 56-jähriger befährt mit seinem Pkw Mitsubishi die B 248 von Lüchow Richtung Grabow. In Höhe einer Parkplatzzufahrt eines Möbelgeschäftes beabsichtigt er nach links abzubiegen und muss zunächst auf Grund Gegenverkehrs halten. Dieses Vorhaben erkennt der herannahende 39-jährige Fahrer eines Skoda, welcher in gleicher Richtung unterwegs ist, zu spät, sodass es in der Folge zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, der Mitsubishi-Fahrer wird leicht verletzt. Schadenshöhe: ca. 10.000 EUR

Schwer verletzter Motorradfahrer

Ereignisdatum: Sa., 07.09.2019 12:00 Ereignisort: 19273 Niendorf, Hauptstraße, Amt Neuhaus, Bundesstraße 195 Kurzsachverhalt: Ein 37-jähriger aus dem Raum Hamburg befährt mit seinem Motorrad Ducati die B 195 aus Niendorf kommend in Richtung Gülze. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Leittafel. Nach der Kollision kommt das Motorrad ca. 45 m entfernt in dem dortigen Straßengraben mit abgebrochener Vordergabel zum Liegen. Der Motoradfahrer wird schwer verletzt Schadenshöhe: 5.000 EUR

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ereignisdatum: Sa., 07.09.2019 21:00 Ereignisort: 19273 Neuhaus, Am Berge Kurzsachverhalt: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird ein 22-jähriger Fahrer eines Pkw Audi angehalten und kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass dieser unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, sowie ein Strafverfahren wegen Besitz von Btm eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht in Wustrow

Ereignisdatum: Sa., 07.09.2019, 17:00 bis So., 07.09.2019, 23:30 Ereignisort: 29462 Wustrow, Leinenring Kurzsachverhalt: Ein unbekannter Fahrzeugführer kommt in der Straße Leinenring in Wustrow aus unbekannter Ursache mit seinem Kfz von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Gartenzaun. Daraufhin entfernt er sich unerlaubt vom Unfallort. Am Gartenzaun entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise bitte an das PK Lüchow!

Uelzen

Tageswohnungseinbruch

Von Freitag 13.00 Uhr bis spät in den Abend hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses in Bad Bodenteich, Zur Schaftrift, auf und gelangten so in das Haus. Gegen Mitternacht kamen die Bewohner zurück und fanden ein durchwühltes Haus vor. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen in dieser Straße, bzw. in der Umgebung gemacht hat, wende sich bitte an die Polizei Bad Bodenteich 05824-963000.

Diebstahl von Stühlen

Samstagmorgen gegen 07.00 Uhr gingen 4 Personen (2 Männer, 2 Frauen) an einer Bäckerei an der Gudesstraße vorbei. Die beiden Männer griffen sich 2 Rattanstühle und die Gruppe flüchtete in Richtung Wochenmarkt/ Fußgängerzone. Eine Bäckereifachverkäuferin lief noch hinterher, verlor die Gruppe aber aus den Augen. Hinweise von Wochenmarktbesuchern zu den Stuhldieben nimmt die Polizei Uelzen entgegen.

Brand eines Wasserkochers

Samstag, gegen 16.30 Uhr wird ein Wohnungsbrand in Uelzen, Eichendorffstraße, gemeldet. Feuerwehr und Polizei verschafften sich schnell Zutritt in dem Mehrfamilienhaus und stellten fest, dass der Brand durch einen vergessenen Wasserkocher auf dem Herd entstanden ist. Durch die frühzeitige Meldung konnte ein größerer Gebäudeschaden oder ein Personenschaden verhindert werden.

Verkehrsunfall mit Alkohol

Samstagmorgen gegen 00.30 Uhr befährt ein 22-jähriger Ebstorfer mit seinem Pkw die Lüneburger Straße in Ebstorf in Richtung Lüneburg. Plötzlich kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem geparkten Pkw und verursacht einen Gesamtschaden von mind. 6000 Euro an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen. Bei der Unfallaufnahme wird Alkoholgeruch festgestellt, Blutprobe und Sicherstellung des Führerscheines erfolgten.

