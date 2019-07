Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Widerstand und Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr in der Ludwigstraße ein Angriff einer unbekleideten Frau mittleren Alters auf eine 60jährige Anwohnerin gemeldet. Die nackte Frau versuchte mehrfach mit einer Rollladenlamelle aus Plastik auf die Anwohnerin einzuschlagen. Diese konnte zu ihrem Haus flüchten, wo weitere Angriffe durch ihren Mann und durch einen Anwohner verhindert werden konnten, bis die Polizei eintraf. Nunmehr ging die Frau mit ihrem Schlagwerkzeug und einer Steinfigur auf die eingesetzten Beamten los. Sie konnte schließlich überwältigt werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Anwohnerin erlitt einen Schock. Alle eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

