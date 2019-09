Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruch in Gaststätte

Schifferstadt (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 22:30 Uhr, und Montag, 16:15 Uhr, sind bislang unbekannte Täter über den Maschendrahtzaun auf das Gelände eines Vereinsheims im Wolfahrtsweg gelangt und haben anschließend mittels eines Brecheisens die Eingangstür aufgehebelt. Im Inneren hebelten sie die Tür zum Lager auf. Daraus haben die Täter Alkoholika und Fleisch entwendet. Auf dem Außengelände brachen sie einen Geräteschuppen auf, entwendeten augenscheinlich aber nichts. An einem zweiten Geräteschuppen versuchten sie sich, scheiterten jedoch. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben machen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell