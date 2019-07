Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Hilflose Person

Am Montag, d. 09.07.2019, 23.30 Uhr, wurde eine hilflose Person vor der Sparkasse in Hahnenklee angetroffen. Der stark aloholisierte Mann war gestürzt und nicht in der Lage seinen Weg allein fortzusetzen. Eine Zuführung zu seiner Wohnanschrift scheiterte daran, dass er diese nicht angeben konnte. Letztendlich blieb nur der Transport in das Polizeigewahrsam in Goslar zur Ausnüchterung übrig.

Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, d. 09.07.2019, 01.00 Uhr, stoppte die Polizeistreife eine Pkw-Fahrerin in Zellerfeld. Bei der Überprüfung wurde Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass vor Ort ein Alcotest durchgeführt wurde, der 1,10 Promille ergab. Die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell