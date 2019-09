Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit "frisiertem" Roller erwischt (57/1609)

Speyer (ots)

16.09.2019, 18:34 Uhr

Eine Polizeistreife wurde am Montag gegen 18:34 Uhr auf einen 17jährigen Jugendlichen aus Speyer aufmerksam, der in der Spaldinger Straße mit einem Roller am Fahrbahnrand stand und am Motor hantierte. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er auf dem Roller über eine Grünfläche in Richtung Fliederweg. Er konnte jedoch schon kurz darauf von den Polizeibeamten eingeholt werden. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich auch der Grund für seine Flucht. Das Leichtkraftrad war laut seinen eigenen Angaben mit einem Rennzylinder technisch verändert worden. Über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügte der Jugendliche nicht. Zudem war das an dem Roller angebrachte Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Der Vater des 17Jährigen wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und holte seinen Sohn sowie den Roller an der Kontrollörtlichkeit ab.

