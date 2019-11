Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Taschendiebstahl

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti) Am 16.11.2019, gegen 09.15 Uhr ist es in dem Aldi Markt am Moorberg in Sarstedt zu dem Diebstahl einer Geldbörse gekommen. Eine 77jährige Sarstedterin bemerkte an der Kasse, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Diese Geldbörse wurde jedoch kurz zuvor, von einer männlichen Person, an einer Kasse des Supermarktes abgegeben. Bei einer Überprüfung des Inhaltes stellte die Geschädigte fest, dass einige Sachen fehlten. Bei der männlichen Person, die diese Geldbörse an der Kasse abgegeben hat, könnte es sich um einen Zeugen zu dem Diebstahl handeln. Dieser und weitere Zeugen zu dem Diebstahl werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-115, zu melden

