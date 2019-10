Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schüler beschießt Mann mit Softair-Pistole

Kaiserslautern (ots)

Überhaupt nicht komisch war ein "Streich" eines 13-jährigen Schülers am Mittwochmittag. Der Junge beschoss in der Hellmut-Hartert-Straße einen 43-jährigen Radfahrer mit einer Softair-Pistole aus kurzer Distanz. Blöd gelaufen: Der Mann, welcher Bundespolizist ist, stellte sein Fahrrad zur Seite und sprach den Jugendlichen direkt an. Außerdem forderte er ihn auf seine Personalien auszuhändigen und ihm die Spielzeugpistole zu geben. Dieser Aufforderung kam der 13-Jährige nach, der im Gespräch angab, es handelte sich nur um einen "Streich". Im Anschluss fuhr der 43-Jährige zur Polizeiinspektion, gab dort die Pistole ab und erstattete Anzeige.

Hinweis von der Polizei: Richten Sie niemals Waffen, auch wenn es sich "nur" um Spielzeugwaffen handelt, auf Menschen oder Tiere!

