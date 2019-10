Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Essen löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Über den Notruf wurde am Mittwochmorgen ein Brand in der Beethovenstraße gemeldet. Vor Ort konnten bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr angetroffen werden. Diese gaben an, dass es in der Wohnung eines 25-Jährigen lediglich zu einer Rauchentwicklung kam, da der junge Mann Essen auf dem Herd stehen hatte und die Wohnung verließ. Es entstanden keine Schäden an Wohnung oder Personen. |slc

