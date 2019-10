POL-PPWP: Fingierte Rechnungen

Polizeipräsidium Westpfalz

Gleich vier fingierte Rechnungen sind einem Mann aus Lohnsfeld in den vergangenen Tagen ins Haus geflattert. Mit jeder Rechnung wurden der 54-Jährige aufgefordert, 90 Euro zu bezahlen - angeblich für "Services für Erwachsene", die er im August und September von seinem Telefonanschluss aus in Anspruch genommen haben soll.

Laut Rechnung sollte der Mann das Geld aber nicht überweisen, sondern per Einschreiben an eine Adresse in Tschechien schicken.

Weil sich der Mann sicher war, keine "Services" genutzt zu haben und ihm die ganze Geschichte komisch vorkam, entschloss er sich dazu, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Betrugs. |cri

