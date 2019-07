Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/RNK: Rollerfahrer schwer verletzt

Sandhausen (ots)

Ein 17-jähriger Rollerfahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Stadtmitte, als er aus bislang unbekannter Ursache gegen 00.30 Uhr auf das Heck eines geparkten Pkw prallte. Bei dem Sturz am Sonntagmorgen zog er sich schwere Verletzungen zu. Nicht nur, dass er keinen Helm trug, bestand auch bei dem Roller kein Versicherungsschutz mehr. Der bewusstlose Jugendliche wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. *mm

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell