Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Fahrradfahrer flüchtete nach Unfall -Zeugenaufruf-

Wiesloch (ots)

Am Sonntagmorgen prallte ein unbekannter Fahrradfahrer mit seinem E-Bike auf einen geparkten Smart. Gegen 04.10 Uhr kam der Radfahrer in der Schwetzinger Straße nach links ab und fuhr auf den abgestellten Pkw. Ein Zeuge half dem Verletzten noch auf die Beine. Der zirka 45 Jahre alte Radfahrer entfernte sich noch vor Eintreffen der Streife unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Smart wird auf 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wiesloch sucht unter der Telefonnummer 06222/57090 Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Auffallend ist das orangefarbene E-Bike und das sich der Fahrradfahrer bei dem Unfall eine blutende Verletzung zugezogen haben muss. *mm

