Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon (Rhein-Neckar-Kreis): Brand auf Campingplatz.

Sankt Leon (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am 06.07.2019 gegen 22:35 Uhr wurde über Notruf der Rettungsleitstelle ein brennender Wohnwagen auf dem Campingplatz am St. Leoner See gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits 2 Wohnwagen in Vollbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr recht schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch wurden durch die damit entstandene Hitzeentwicklung mehrere Parzellen, sowie weitere Wohnwagen auf dem Campingplatz in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicher Weise niemand. Die Feuerwehr war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist bislang völlig unklar. Es entstand ein Schaden von ca. 40-60.000 EUR. Ermittlungen bezüglich der Brandursache werden durch den Polizeiposten St. Leon aufgenommen.

