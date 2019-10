Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz: Pokal-Spiel ohne besondere Vorkommnisse

Kaiserslautern (ots)

Rund 21.000 Fußballbegeisterte besuchten am Mittwochabend das DFB-Pokal-Spiel im Fritz-Walter-Stadion auf dem Lautrer Betzenberg. Etwa 2.700 Fans aus Nürnberg folgten ihrer Mannschaft in die Westpfalz. Rund um die Fußballbegegnung sorgte die Polizei für eine sichere An-und Abreise der Zuschauer. Zu wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam es im Stadtgebiet dabei nicht. Allerdings verspäteten sich einige Reisebusse mit Fans der Gastmannschaft. Sie standen im Bereich Heilbronn auf der Autobahn im Stau, und trafen erst nach Anpfiff der Partie in der Barbarossastadt ein.

Vor Spielbeginn attackierten im Stadtgebiet zwei Heimfans einen Anhänger des FC Nürnberg. Sie versuchten ihm seinen Schal zu rauben. Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei ermittelt werden. Sie blicken einem Strafverfahren entgegen.

Nach Verlängerung und Elfmeterschießen endete das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg mit 8:7 Toren für die Roten Teufel. |erf

