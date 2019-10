Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ampel missachtet und in die Seite gekracht

Kaiserslautern (ots)

In der Ludwigstraße hat es am Dienstagnachmittag gekracht. Gegen 14.30 Uhr kamen sich hier an der Ampelkreuzung in Höhe der Martin-Luther-Straße ein Dacia Duster und ein VW Golf in die Quere und prallten aufeinander. Bilanz: ein Leichtverletzter und mehrere tausend Euro Sachschaden.

Ausgelöst wurde der Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen durch die 57-jährige Dacia-Fahrerin, die auf ihrem Weg stadtauswärts offenbar das Rotlicht auf ihrer Seite der Ampel missachtete. Sie fuhr in die Kreuzung ein und prallte dort dem entgegen kommenden VW Golf, der gerade in die Martin-Luther-Straße abbiegen wollte, in die Beifahrerseite.

Der 32-jährige Golf-Fahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. |cri

