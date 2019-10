Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Junge Fahrerin verliert Kontrolle

Schallodenbach/Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Fahranfängerin hat auf der L388 zwischen Schallodenbach und Mehlbach einen Unfall gebaut. Die 19-Jährige war am Sonntagabend mit ihrem VW Polo auf dem Weg in Richtung Mehlbach, als sie in einer leichten Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor und eine Böschung hinauf fuhr. Dort drehte sich das Fahrzeug, kam dann zurück auf die Fahrbahn und blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn stehen.

Die junge Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und klagte über Schmerzen im Nackenbereich. An ihrem Auto entstand Totalschaden. |cri

