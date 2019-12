Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Pfeffelbach (ots)

In der Zeit zwischen dem 06. und dem 08.12.2019 wurde ein auf dem Parkplatz der Grillhütte in der Kuseler Straße abgestellter 2er BMW, Farbe Weiß, an der Heckstoßstange von dem Fahrzeug eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden ordnungsgemäß zu kümmern.

Auf den verantwortlichen Fahrer wartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Kusel,

Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de.

erbeten.



