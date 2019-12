Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Winnweiler (Donnersbergkreis) Postbote bei Verkehrsunfall verletzt

Winnweiler (ots)

Am Mittwoch, 11.12.19, gegen 09:54 Uhr hielt der 25-jährige Postbote mit dem Postauto in Winnweiler, in der Straße "Am Schwimmbad" an, schaltete das Warnblinklicht ein um dann seitlich am Fahrzeug Post auszuladen. In diesem Moment fuhr ein 82-jähriger PKW-Fahrer rückwärts aus der gegenüberliegenden Parkbucht heraus, übersah den Postboten und das Postauto und drückte den Postboten mit seinem PKW gegen das Postauto. Der Postbote wurde leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden, Schadenshöhe ca. 1000,00 Euro.

