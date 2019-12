Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Vereinsheim des Schäferhundevereins

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in das in der Waldstraße befindliche Vereinsheim des Schäferhundever-eins Kübelberg ein.

Es konnten lediglich alkoholische Getränke in einer überschaubaren Menge entwen-det werden. Der durch das gewaltsame Eindringen entstandene Sachschaden am Vereinsheimgebäude liegt jedoch weit über dem Verlust des entwendeten Diebesgutes.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der

Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de,

sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder

per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.





