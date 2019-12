Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus, Zeugen gesucht

Medard (ots)

Einbrecher erbeuten Schmuck und verursachen erheblichen Sachschaden. In der Zeit von Samstag bis Dienstagmorgen suchten die Täter das Anwesen auf, rissen ein Fenstergitter aus der Verankerung und hebelten das dahinter befindliche Fenster auf. Im Haus entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Der dabei verursachte Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Medard aufgefallen. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell