Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeidienststellen telefonisch nicht erreichbar

Westpfalz (ots)

Mehrere Polizeidienststellen in der Westpfalz sind aktuell telefonisch nicht erreichbar. Der Notruf 110 ist von der Störung nicht betroffen. Bitte wählen Sie diese Rufnummer nur im Notfall! Andere Anfragen bitten wir zurückzustellen oder sich per eMail an die Dienststellen zu wenden.

Derzeit sind die Polizeidienststellen in Waldfischbach-Burgalben, Dahn, Schönenberg-Kübelberg, Lauterecken, Rockenhausen und die Polizeiautobahnstation Kaiserslautern über die Amtsleitungen nicht erreichbar. Techniker arbeiten mit Hochdruck an der Beseitigung der Störung. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell