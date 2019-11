Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räuberischer Diebstahl in IT-Shop

Kaiserslautern (ots)

Der Überfall auf den IT-Shop in der Kerststraße fand nicht wie berichtet am Freitag (siehe: https://s.rlp.de/Mf37f), sondern am Samstag (16. November 2019) gegen 11.30 Uhr statt. In diesem Zusammenhang ist in den Sozialen Medien ein Video aufgetaucht, dass den mutmaßlichen Vorfall zeigt. Das Video ist der Polizei bekannt und wird ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Verdächtigen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

