Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit in der Fruchthallstraße - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit in einem Fall, der sich am frühen Sonntagmorgen in der Fruchthallstraße ereignet haben soll. Ein 56-jähriger Zeuge beobachtete angeblich eine Streitigkeit zwischen zwei Männern und einer Frau, bei der die Frau in ein Auto gezerrt wurde. Weiterhin gab der 56-Jährige an, dass die Personen in einem silberfarbenen BMW 3er Touring (E90) unterwegs waren. Weitere Zeugen die Angaben zum Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631/ 369 2620. |slc

