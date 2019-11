POL-CUX: Mehrere Einbrüche am 09.11.2019

Polizeiinspektion Cuxhaven

Schiffdorf. Am Samstag, 09.11.2019, im Zeitraum von 13:00 - 18:50 Uhr, gelangten unbekannte Täter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Birkenweg in Schiffdorf. In dem Wohnhaus wurden mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern, sowie zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706/948-0) zu wenden.

Loxstedt. Am Samstag, 09.11.2019, im Zeitraum von 18:15 - 21:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Loxstedt. Zum Diebesgut können bisher keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Im Zeitraum von 18:40 - 18:55 Uhr ereignete sich ein weiterer Einbruch in der Alte(n) Straße in Loxstedt. Die Täter beschädigten eine Terrassentür eines Einfamilienhauses und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Diebesgut. Unmittelbar vor der Ankunft der Geschädigten entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Darüber hinaus versuchten unbekannte Täter zwischen 19:30 - 19:50 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Blumenstraße in Loxstedt einzubrechen. Beim Versuch das Fenster aufzuhebeln wurden die Täter gestört.

Die Polizei bittet Anwohner und Zeugen, die im Zeitraum von 18:15 - 21:10 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Loxstedt gesehen haben, die Polizei Schiffdorf (04706/948-0) zu informieren.

