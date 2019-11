Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht + Berauscht am Steuer

Cuxhaven (ots)

Unfallzeugen gesucht

Loxstedt. Am Samstagvormittag (09.11.2019), in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, war ein blauer Pkw Hyundai ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des E Center abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die linke hintere Fahrzeugtür beschädigt war und sich an der Tür weißer Farbabrieb befand. Zum Unfallzeitpunkt parkte ein weißer Kastenwagen, älteres Modell, neben seinem Fahrzeug. Der weiße Kastenwagen wurde vermutlich von einer Frau geführt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706-9480 zu melden.

Berauscht am Steuer

Wurster Nordseeküste. Am Freitagabend (08.11.2019) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 22.45 Uhr einen 34-jährigen Mercedes-Fahrer aus Bremerhaven in der Nähe des Wremer Bahnhofs. Bei der Kontrolle nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von 0,5 Promille. Zudem stand der Fahrer offenkundig unter dem Einfluss weiterer berauschender Mittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren gegen ihn eingeleitet. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

