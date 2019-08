Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Gevelsberg (ots)

Am Montagabend fuhr eine 51-jährige Schwelmerin mit ihrem Suzuki im Kreisverkehr an der Heidestraße/Feverstraße. Die vor ihre fahrende 56-jährige Gevelsbergerin wollte den Kreisverkehr an der Feverstraße verlassen, musste jedoch aufgrund eines kreuzenden Fußgängers ihren Citroen bremsen. Dies bemerkte die Suzukifahrerin zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Citroenfahrerin leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht.

