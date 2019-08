Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Roller geklaut, zerlegt und in den See geworfen

Wetter (ots)

Am Sonntag wurde die Polizei von der Feuerwehr darüber informiert, dass ein Roller aus der Ruhr geborgen wurde. Von dem Mofa wurden augenscheinlich Batterie und Sitz entwendet. Über das Kennzeichen konnte der Halter des Rollers erreicht werden. Dieser sagte, dass er den Roller am Vorabend am Seeweg abgestellt habe, da sei das Fahrzeug noch in Ordnung gewesen. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

