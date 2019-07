Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von mehreren Palmen

Wintrich (ots)

In der Nacht von Freitag (28.06.) auf Samstag (29.06.) wurden in der Ortslage Wintrich insgesamt fünf Palmen entwendet. Die ca. 120cm großen Topfpflanzen standen direkt an der Straße "Im Brühl", in direkter Nähe zum Sportplatz (neben der B53). Für den Abtransport muss ein größerer Transporter oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Bernkastel-Kues (06531/95270) bittet um sachdienliche Hinweise.

