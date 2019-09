Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Trunkenheit im Verkehr

Frankenthal (ots)

Am 15.09.2019, um 02.45 Uhr kontrolliert ein Streifenteam der Polizei Frankenthal in der Westlichen Ringstraße einen 21-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle können bei dem Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Da ein Drogen-Test positiv auf Cannabis ausfällt, wird die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeld-katalog auf den 21-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

