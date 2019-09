Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 14.09.2019, um 18:10 Uhr befährt ein 51-jähriger Frankenthaler mit seinem Motorrad die Benderstraße in Richtung Europaring und verliert auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Krad. Infolge des Sturzes wird das Motorrad ca. 20 Meter weit über die Straße geschleudert und kollidiert an der Einmündung zur Carl-Spitzweg- Straße mit einem abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer zieht sich neben Schürfwunden auch eine Verletzung am Rücken zu und wird in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da bei dem Krad-Fahrer Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden können, wird die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 6.000 Euro.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

