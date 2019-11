Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher sind scharf auf Smartphones

Kaiserslautern (ots)

Auf Smartphones und Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die sich in der Eisenbahnstraße Zugang zu einem Verkaufsshop verschafft haben. Am Freitagmorgen fiel auf, dass unbekannte Täter über Nacht das Schloss der Eingangstür manipuliert haben und so in den Verkaufsraum eindringen konnten. Aus den Auslagen stahlen sie zahlreiche Handys, zudem fanden sie einen vierstelligen Bargeldbetrag und nahmen ihn mit.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstagabend, 18.10 Uhr, und Freitagmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Eisenbahnstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

In der folgenden Nacht (15./16. November) hebelten Unbekannte mit brachialer Gewalt die Seitentür eines Schulgebäudes in der Friedrichstraße auf. Mehrere Klassenzimmer sowie das Lehrerzimmer wurden - teilweise ebenfalls gewaltsam - geöffnet und durchsucht. Ob die Täter Beute mitnahmen, steht bislang nicht fest. Fakt ist: Sie hinterließen Sachschaden.

Ebenfalls zum Ziel von Einbrechern wurde am Wochenende eine Freizeiteinrichtung in der Von-Miller-Straße. Zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr, stiegen die Täter in die Halle ein und suchten nach Wertgegenständen. Gestohlen wurden nach derzeitigen Erkenntnissen ein Flachbildfernseher sowie mehrere Arbeitsmaschinen, die von den Eindringlingen in Räumen gefunden wurden, die gerade umgebaut werden. Geschätzter Schaden: insgesamt mehrere tausend Euro. |cri

