Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsschild beschädigt

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN (js) Am Morgen des 08.11.19 wurde von einer Anwohnerin festgestellt, dass in der Straße "Am Schusterberg'" in Eschershausen ein Verkehrsschild beschädigt war. Das Verkehrszeichen war abgeknickt und wies Lackanhaftungen auf, so dass davon ausgegangen werden muss, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen das Verkehrsschild gefahren sein muss. Es entstand Sachschaden von ca. 150 EUR. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

