POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

B 241 in Höhe der BAB A 7, Anschlussstelle Northeim-West - Montag, 11.11.2019, gegen 16.15 Uhr

HÖCKELHEIM (fal) - Am Montag gegen 16.15 Uhr kam es auf der B 241 in Höhe der A 7 zu einem Verkehrsunfall. An einem Pkw entstand dabei ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 68 Jahre alter Moringer fuhr mit seinem Pkw auf der B 241 von Moringen in Richtung Höckelheim. Er befand sich hinter einem Sattelzug, auf dessen Ladefläche ein Langarmbagger befördert wurde. Der Lkw fuhr auf die Linksabbiegerspur zur Anschlussstelle auf die A 7 in Richtung Norden. Beim Abbiegen scherte der Auflieger aus und beschädigte den in diesem Moment rechts neben dem Sattelzug fahrenden Pkw des Moringers.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der Northeimer Polizei unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegengenommen.

