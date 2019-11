Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld - Aufbruch eines Baucontainers

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld - (rb) Im Tatzeitraum 08.11. - 11.11.2019 wurde in einen Baucontainer in der Neuen Bahnhofstraße in Höhe der Autobahnhbrücke eingebrochen. Nach Einwerfen einer Scheibe gelangen der oder die Täter in das Innere des Cotainers. Entwendet wurde Berufskleidung. Hionweise bitte an die Polizei in Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder die Polizeistation in Echte unter Tel. 05553/2807

