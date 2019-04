Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluchten

Am Samstag, d. 27.04.2019, war in der Zeit von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr in Altenau, Breite Straße, ein Pkw Seat auf dem Parkstreifen abgestellt. Als die Fahrzeugführerin zu dem Pkw zurückkam, bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am Fahrzeugheck. Die Polizeistreife hat den Sachverhalt vor Ort aufgenommen. Da es bislang keinen Hinweis auf den Verursacher gibt, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld zu melden.

In Hahnenklee in der Lautenthaler Straße war ein weißer Pkw Mercedes auf einen Grundstücksparklatz vom 26.04. bis Montag, d. 29.04.2019, geparkt. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug von einem anderen Fahrzeug am rechten hinteren Fahrzeugheck beschädigt. Auch hier bitte Hinweise an die Polizei Clausthal-Zellerfeld, Tel.: 05323 / 94110-0.

/Krz.

