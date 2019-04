Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Sonntag, den 28.04.2019, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er gegen 21.15 Uhr auf der Herzog-Wilhelm-Straße in Höhe der Hausnummer 21 einen Unfall beobachtet hatte. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit einem Pkw rückwärts die Einbahnstraße entlang und stieß dabei nacheinander mit der linken Seite vom Heck gegen zwei am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge. Bei den am linken Fahrbahnrand parkenden Fahrzeugen handelt es sich um einen BMW und einen Opel Meriva. Der an den Fahrzeugen jeweils an der rechten Seite entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 5000,- Euro geschätzt. Der Fahrer des verursachenden Pkw setzte seine Fahrt allerdings fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern oder eine Unfallaufnahme zu ermöglichen und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Harzburg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell