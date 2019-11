Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld/Oldenrode - Ermittler stoßen auf Indoorplantage

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld/Oldenrode - (rb) Im Rahmen einer Durchsuchung in anderer Sache stießen Ermittler der Bad Gandersheimer Polizei in der Straße "Kurze Gasse" auf eine kleine Indoorplantage, welche sach- und fachgerecht in einer angrenzenden Werkstatt angelegt war. Diverse Cannabis Jung- und Altpflanzen wurden sichergestellt - ebenso wie das installierte Equipment der kleinen Anlage. Gegen den Eigentümer des Objekts wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell