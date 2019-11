Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Vandalismus

Uslar (ots)

USLAR/BODENFELDE (eng.) 09./10.11.2019, Bodenfelde, Sollingstraße/Wienser Straße, Eine Spur der Verwüstung hinterließen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in Bodenfelde. Zwischen Mitternacht und dem frühen Morgen wurden in der Sollingstraße und der Wienser Straße mindestens 10 PKW durch die Täter angegangen. Dabei waren hauptsächlich die Außenspiegel im Fokus der Vandalen. An mindestens 7 PKW konnten Schäden festgestellt werden. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Uslar, 05571-926000, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

