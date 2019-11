Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rauchmelder schlägt Alarm

Uslar (ots)

USLAR (eng.) 09.11.2019, Uslar, Jahnstraße - Zu einer Hilfeleistung der anderen Art kam es am Samstagnachmittag in der Wohnung einer 80-jährigen Uslaranerin in der Jahnstraße. Beim Kochen schlug der Rauchmelder im Flur der Wohnung plötzlich Alarm. Als dieser nach zwei Stunden weiterhin Alarm meldetet, konnten die im Rahmen der Amtshilfe herbeigerufenen Polizeibeamten den Melder ausfindig machen und in seinen urspürunglichen Zustand zurückversetzten. Die Dame kam mit dem Schrecken davon.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell