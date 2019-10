Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Betrunkener Schwarzfahrer muss hinter Gitter

Freiburg im Breisgau (ots)

Da ein 44-Jähriger zum wiederholten Male keinen Fahrschein hatte, muss er nun ins Gefängnis. Der polnische Staatsangehörige wurde am Mittwochabend in einem Fernzug von Basel nach Freiburg durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann war alkoholisiert und hatte kein erforderliches Zugticket dabei. Es war wohl auch nicht das erste Mal, dass der Mann die Bahn ohne Fahrschein benutzte. Bei der Überprüfung wurde ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wegen Erschleichen von Leistungen aus dem Jahr 2019 festgestellt. Weiterhin wurde der notorische Schwarzfahrer ebenfalls von den Staatsanwaltschaften Koblenz und Bremen gesucht. Ein Alkoholtest ergab später einen Wert von 2,3 Promille. Da der Mann die geforderten 300 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort hat er nun die nächsten 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe Zeit, darüber nachzudenken, ob sich Schwarzfahren lohnt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell