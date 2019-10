Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit gefälschten Dokumenten im Reisebus

Weil am Rhein (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde ein 21-Jähriger am Übergang Weil am Rhein durch die Bundespolizei kontrolliert. Zuvor reiste der pakistanische Staatsangehörige mit dem Reisebus von Mailand nach Deutschland ein. Der Mann legte den Beamten seinen Reisepass sowie einen griechischen Aufenthaltstitel zur Kontrolle vor. Die Beamten bemerkten, dass diese beiden Dokumente gefälscht waren. Für den Mann war die Reise somit beim Bundespolizeirevier Lörrach beendet. Er wurde wegen Urkundenfälschung und der unerlaubten Einreise nach Deutschland angezeigt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er an die Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

