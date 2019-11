Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Ein 25 Jahre alter Mann aus Dassel wurde am Dienstag, 12.11.2019, gegen 23.45 Uhr in Dassel in der Erholungsheimstraße zwecks Durchführung einer Verkehrskontrolle mit seinem Pkw angehalten. Bei dieser Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC. Auf Vorhalt gab der Mann auch zu, einen Joint geraucht zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Neben der Verkehrsordnungwidrigkeit wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

