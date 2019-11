Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomaten versucht aufzubrechen - Polizei schnappt Täter dank aufmerksamen Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verständigte in der Nacht von Sonntag auf Montag die Polizei, weil er drei Personen in der Spitalstraße beobachtete, die mit Brechstangen unterwegs waren. Einige Minuten später meldete sich der Zeuge erneut und gab an, dass die drei nun in der Holzstraße versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Verdächtigen nicht anzutreffen. Nach einer kurzen Suche, wurden die Einsatzkräfte jedoch auf eine 33-Jährige aufmerksam, die sich hinter einem Auto versteckte. Nach Ansprache und Belehrung führte die Frau die Polizisten zu einem Anwesen auf dem Pfaffplatz. Dort konnten die zwei weiteren Personen, ein 34- und ein 33-Jähriger, angetroffen werden.

Auch die beiden Männer versuchten sich zunächst vor der Polizei zu verstecken, blieben jedoch erfolgslos. Bei der Durchsuchung des Trios auf der Dienststelle, wurden geringe Mengen Amphetamin sichergestellt.

Nach Ende des Einsatzes konnten in der Holzstraße noch zwei Brechstangen und eine Rohrzange gefunden werden. Diese wurden ebenfalls sichergestellt.

Ermittlungen führten außerdem zu einem 20-jährigen Beteiligten. Im Wagen des Mannes wurde Aufbruchswerkzeug sichergestellt. Gegen die beteiligten Personen wird nun ermittelt. |slc

