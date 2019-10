POL-WHV: Pressemitteilung für den Bereich des Polizeikommissariates Varel vom 25.10.-27.10.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Am Freitagabend, den 25.10.2019, in der Zeit zwischen 20:00 und 20:15 Uhr, kam es in der Hindenburgstraße in Varel, in der Nähe des Schloßplatzes, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Insgesamt waren ca. 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden beim Versuch, die Gruppen voneinander zu trennen, an der Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen gehindert. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Situation vor Ort befriedet werden. Es wurden Verfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/923115 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Diebstahl aus Tierfachmarkt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 24.10.- 25.10.2019, kam es in Zetel, Neuenburger Straße, zu einem Einbruch in einen Tierfachmarkt. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein rückwärtiges Fenster in das Geschäft ein und entwendeten einen Tresor mit den Tageseinnahmen und einen Hubwagen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/923115 in Verbindung zu setzen.

