Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für den Bereich der Stadt Wilhelmshaven für den Zeitraum vom 25.10.-27.10.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheitsfahrten infolge des Genusses alkoholischer Getränke

Am Samstag, den 26.10.2019, gegen 11.30 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann im Parkhaus der Nordseepassage in Wilhelmshaven in einen Pkw gestiegen war. Beim Ausparken hatte dieser bereits einen parkenden Pkw beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 54-Jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,71 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde in Verwahrung genommen und eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Am Sonntag, 27.10.2019, gegen 05.20 Uhr, meldeten Sicherheitskräfte einer Lokalität in der Marktstraße in Wilhelmshaven einen schlafenden Mann, der bei laufendem Motor auf dem Fahrersitz eines Pkw saß. Dieser war zuvor der Lokalität aufgrund der starken Alkoholbeeinflussung verwiesen worden. Zunächst hatte sich der Betrunkene fußläufig entfernt, war jedoch einige Zeit später mit dem Pkw zurückgekehrt. Eine Atemalkoholwertmessung bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,09 Promille. Der Führerschein wurde in Verwahrung genommen und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Im Nachgang wird angezeigt, dass der Fahrzeugführer in der Nacht bereits einen Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden verursacht hatte.

