Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Schwerer Unfall in Wilhelmshaven - PKW überschlägt sich

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.10.2019, um 18:38 Uhr, wird ein Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße/Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Ein Fahrzeug soll auf dem Dach liegen.

Als die Beamten vor Ort eingetroffen sind, bestätigte sich der Sachverhalt.

Doch wie war es zum Verkehrsunfall gekommen?

Der 70-jährige männliche Unfallverursacher befuhr zusammen mit seiner Ehefrau (63 Jahre) in einem PKW der Marke Opel die Bahnhofstraße, von der Werftstraße kommend in Richtung Mitscherlichstraße. Dort beabsichtigte er die Mitschlichstraße, weiter in Richtung Bahnhofstraße, zu überqueren. Dabei übersieht der Fahrzeugführer die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 20-jährige mit ihrem PKW, ebenfalls ein Opel. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, in der Folge sich das Fahrzeug des Unfallverursachers überschlägt und auf dem Dach zum Liegen kommt.

Alle Personen wurden teils schwer verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

Die Kollegen wurden bei der Unfallaufnahme durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven unterstützt.

Der Unfallort war für die Zeit der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten durch örtliche Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Trotz der offensichtlichen Absperrungen durch Polizei und Feuerwehr missachteten viele Fahrzeugführer diese und versuchten die Unfallstelle trotzdem zu passieren. Auch Gaffer, welche das Einsatzgeschehen mit ihren Handys filmten, wurden vielfach festgestellt. Gegen entsprechende Personen wurden Verfahren eingeleitet.

