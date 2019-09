Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher in Geschäft klauen Laptop: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bei einem am Wochenende in Baunatal-Altenbauna stattgefundenen Einbruch in ein Geschäft erbeuteten bislang unbekannte Täter einen Laptop und richteten einen Schaden von etwa 300 Euro an. Die für Einbrüche zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich zu melden.

Der Einbruch in die Geschäftsräume eines Handwerksbetriebs in der Kirchbaunaer Straße, nahe eines Autohauses, fand nach bisherigen Ermittlungen im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Sonntagnachmittag, 13:30 Uhr, statt. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor zur betroffenen Firma und durchwühlten anschließend die Geschäftsräume. Aus einem Büro erbeuteten die Einbrecher einen Laptop. Auch den Briefkasten der Firma öffneten die Täter brachial und ließen die geöffneten Briefe liegen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Die zuständigen Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

